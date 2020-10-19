По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно результатами команды. В летнее трансферное окно на приобретение новичков клуб потратил почти 250 млн евро, однако команда на старте сезона играет неубедительно.
После 5-и туров "Челси" с 8-ю очками занимает 8-е место в чемпионате Англии.
Напомним, что последним клубом Аллегри был туринский "Ювентус", который итальянец возглавлял в период с 2014 по 2019 год.
Источник: QuotidianoNet
Бывший тренер "Ювентуса" Аллегри может возглавить "Челси"
Массимилиано Аллегри может сменить на посту главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Фото: ФК "Ювентус"
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