Бывший тренер "Ювентуса" Аллегри может возглавить "Челси"

Массимилиано Аллегри может сменить на посту главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Фото: ФК "Ювентус"

По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно результатами команды. В летнее трансферное окно на приобретение новичков клуб потратил почти 250 млн евро, однако команда на старте сезона играет неубедительно.



После 5-и туров "Челси" с 8-ю очками занимает 8-е место в чемпионате Англии.



Напомним, что последним клубом Аллегри был туринский "Ювентус", который итальянец возглавлял в период с 2014 по 2019 год.



Источник: QuotidianoNet