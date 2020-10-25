Хозяева контролировали ход встречи на протяжении первого и почти половины второго таймов. Более того, в начале матча "Арсенал" забил, но гол был отменён из-за офсайда.
А концовка прошла под диктовку "лис". Свой шанс "Лестер" получил 80-й минуте после того, как тренерский штаб гостей выпустил на замену Джейми Варди. Чингиз Ундер легко убежал от оппонента и сделал мягкую передачу в центр на пустые ворота. Варди с нескольких метров головой отправил мяч в цель.
Отыграться "Арсенал" уже не сумел, да и моментов у лондонцев не было.
"Лестер" набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 9 очками находится на 10-м месте.
Чемпионат Англии. 6 тур
Арсенал – Лестер Сити 0:1
Голы: Варди, 80
Арсенал: Лено, Тирни (Нкетиа, 81), Габриэль, Луис (Мустафи, 49), Бельерин, Парти, Джака, Сибальос, Сака (Пепе, 65), Обамеянг, Ляказетт
Лестер Сити: Шмейхель, Фофана, Джастин, Кастань, Фукс, Эванс, Прает (Варди, 60), Менди, Тилеманс, Мэддисон (Олбрайтон, 85), Барнс (Ундер, 75)
Предупреждения: Бельерин, 30, Фукс, 32, Тилеманс, 41, Фофана, 52, Ляказетт, 57, Мэддисон, 67, Эванс, 74, Джака, 90+5
Гол Варди принёс "Лестеру" победу в гостевом матче с "Арсеналом"
В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" завершился матч 6-го тура АПЛ. "Арсенал" на своём поле уступил "Лестеру" со счётом 0:1.
Фото: ФК "Лестер"
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