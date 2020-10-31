Канчельскис: я не знал, в какой именно "Манчестер" перехожу

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис подтвердил, что переходя в английскую команду не знал, за какой именно Манчестер будет играть.

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