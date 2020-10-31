— Да, так и было (смеется). Мне сказали: "Едем в "Манчестер", а в какой именно — не уточнили. Впрочем, в то время обе команды из этого города не сильно радовали результатами. Поэтому и я сам не знал сам, куда именно хочу. В общем, мы полетели в Манчестер, приземлились, а я все еще не знал, какой клуб меня ждет. И только когда подъехали к "Олд Траффорду", я узнал, где теперь буду играть, — заявил Канчельскис в интервью Sport24.
За "манкунианцев" 51-летний россиянин выступал с 1991 по 1995 год. В английской команде полузащитник провёл 128 матчей, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач, а также выиграл два чемпионата, а также по Кубку Англии и Кубку Английской лиги. Также на его счету две победы в Суперкубке страны и одна в Суперкубке УЕФА.
Игровую карьеру Канчельскис завершил в "Крыльях Советов" в 2007 году.
Канчельскис: я не знал, в какой именно "Манчестер" перехожу
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис подтвердил, что переходя в английскую команду не знал, за какой именно Манчестер будет играть.
Фото: Getty Images
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