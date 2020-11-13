Сообщается, что английский клуб не намерен возвращать португальца, так как не готов тратить большие деньги на его переход и зарплату.
Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 года по 2009 год.
Ранее была информация, что манкунианцы планировали подписать контракт с португальским форвардом в следующем сезоне.
Источник: Manchester Evening News
"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в возвращении Роналду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не входит в планы "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
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