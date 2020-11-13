"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в возвращении Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не входит в планы "Манчестер Юнайтед".

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Сообщается, что английский клуб не намерен возвращать португальца, так как не готов тратить большие деньги на его переход и зарплату.



Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 года по 2009 год.



Ранее была информация, что манкунианцы планировали подписать контракт с португальским форвардом в следующем сезоне.



Источник: Manchester Evening News