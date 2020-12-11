По данным источника, хавбек хочет вернуться в "Ювентус". Руководство "старой синьоры" также заинтересовано в трансфере Погба. При этом к игроку также проявляют интерес "Реал" и "ПСЖ".
Напомним, что Погба выступал за "Юве" с 2012 по 2016 год. "МЮ" заплатил туринцам за его трансфер 105 миллионов евро.
В текущем сезоне Погба сыграл восемь матчей в АПЛ и отметился одним голом.
Источник: The Times
Погба планирует вернуться в "Ювентус"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует сменить клуб в ближайшее время.
Фото: Getty Images
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