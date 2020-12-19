Анчелотти - о матче с "Арсеналом": наша лучшая игра в нынешнем сезоне

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подвел итоги победного матча с лондонским "Арсеналом" в 14-м туре чемпионата Англии (2:1).





"Мы довольны положением в турнирной таблице АПЛ. Второе место — действительно хороший результат. Но, как я уже говорил на прошлой неделе, это ещё не конец сезона. Мы должны продолжать борьбу. На мой взгляд, сегодня был наш лучший матч в нынешнем сезоне", — сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что "ириски" побеждают в АПЛ на протяжении трех матчей подряд. Благодаря победной серии "Эвертону" удалось подняться на 2-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав за 14 туров 26 очков. Отметим, что "Тоттенхэм" и "Лестер", которые теоретически могут сместить "Эвертон" со второй позиции по итогам тура, 20 декабря сыграют между собой.



Источник: BBC