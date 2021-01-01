"Ливерпуль" готов отпустить Ориги за 20 млн фунтов

"Ливерпуль" готов расстаться с нападающим Дивоком Ориги в зимнее трансферное окно, если поступит стоящее предложение.
Фото: ФК "Ливерпуль"
По информации источника, "мерсисайдцы" не ожидают серьезных изменений в составе в январе. Сообщается, что ни один футболист не давал понять клубу, что хотел бы сменить команду этой зимой.

В то же время вокруг будущего Ориги ходят много слухов. Сообщалось об интересе к 25-летнему бельгийскому форварду со стороны "Ювентуса", "Интера", "Вулверхэмптона", "Шальке" и мадридского "Атлетико". По данным источника, "Ливерпуль" не видит смысла в продаже футболиста. Однако в клубе есть понимание того, что Ориги много сделал для команды, и его не стали бы удерживать, если бы поступило подходящее предложение. Утверждается, что речь идет о 20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне АПЛ Ориги принял участие в 3-х матчах, проведя на поле в общей сложности 9 минут, и результативными действиями не отметился.

Источник: Liverpool Echo

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Теги: АПЛ Ориги Ливерпуль
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