"Мы пока не разговаривали о новом контракте. Я в восторге от его выступлений. Он забивает, имеет хорошую форму в данный момент, ему нужно продолжать так играть. Мы поговорим о продлении летом, тогда и примем решение," - сказал Артета.
В текущем сезоне АПЛ 29-летний Ляказетт в составе "Арсенала" провел 14 матчей и забил 7 мячей.
Команда Артеты занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка.
Ляказетт перешел в "Арсенал" из "Лиона" летом 2017 года, подписав с "канонирами" пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 53 млн евро.
Источник: Goal
Артета: обсудим новый контракт Ляказетта не ранее лета
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о ситуации с контрактом нападающего команда Александра Ляказетта.
Фото: ФК "Арсенал"
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