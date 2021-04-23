По информации источника, клуб английской Премьер-лиги "Бернли" рассматривает вариант с подписанием 26-летнего алжирца летом. По итогам сезона "Шальке" вылетел во вторую Бундеслигу.
Бенталеб выступает за "кобальтовых" с лета 2017 года. Половину прошлого сезона футболист провел по аренде в "Ньюкасл Юнайтед". Трансферная стоимость Набиля по версии портала Тransfermarkt составляет 2 млн евро.
В текущей кампании Бундеслиги хавбек провел девять игр, в которых не отличился голевыми действиями и получил две желтые карточка.
Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется московское "Динамо".
Источник: The Sun.
Бенталеб, которым интересовалось "Динамо", может перейти в "Бернли"
Полузащитник "Шальке 04" Набиль Бенталеб может перейти в "Бернли" на правах свободного агента.
Фото: RHR-FOTO/ imago-images / Global Look Press
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