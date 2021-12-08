"Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз" сыграли вничью

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" завершился со счётом 1:1.

Фото: "flashscore.ru"

"Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз" выдали ничейный результат в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.



Счёт в матче открыли манкунианцы - отличился Мэйсон Гринвуд. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" отметился голом уже на 9-й минуте. На 42-й минуте встречи счёт стал ничейным - в составе "Янг Бойз" отличился Фабиан Ридер. Этот гол и установил окончательный результат поединка.



"Манчестер Юнайтед" набрал 11 очко в группе F благодаря ничейному результату. Манкунианцы заняли первое место в группе и обогнали "Вильярреал" (7 очков) и "Аталанту" (6 очков). Швейцарский клуб "Янг Бойз" занял последнюю строчку, набрав 5 очков.

Однако "Вильярреалу" и "Аталанте" ещё предстоит сыграть заключительный матч группового этапа. Их встречу перенесли на завтра из-за снегопада.



Лига Чемпионов



Групповой этап, 6 тур.



"Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" (1:1).



Голы: Гринвуд, 9, Ридер, 42



Манчестер Юнайтед: Хендерсон (Хитон, 68), Шоу (Менжи, 61), Бейи, Ван-Биссака, Матич, Мата, Бек, Лингард, Эланга, Диалло (Шоретире, 68), Гринвуд



Янг Бойз: Февр, Лефор, Лустенбергер, Али (Лаупер, 77), Масейрас, Эбишер (Сьерро, 62), Перейра, Ридер (Хефти, 62), Нгамалё, Мешак, Сибачо (Канга, 62)



Предупреждения: Шоретире, 79