Гвардиола заразился коронавирусом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на ковид.

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Как сообщает официальный сайт "Манчестер Сити", испанец сдавал тест во вторник. Также положительный результат тестирования выявлен у ассистента Гвардиолы Хуана Мануэля Лильо. Обоих специалистов изолировали от команды. По этой причине они не смогут посетить матч Кубка Англии против "Суиндон Таун".



"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ после 21-го тура. В активе подопечных Гвардиолы 53 очка, что позволило им оторваться от ближайших конкурентов ("Челси" и "Ливерпуля") на 10 и 11 очков соответственно.



Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.