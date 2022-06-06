"Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Я горжусь тем, что получил награду сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на "Олд Траффорд" и в Английскую премьер-лигу", - написал Роналду в своих соцсетях.
В голосовании за звание лучшего игрока сезона португальский хавбек опередил голкипера Давида де Хеа и хавбека Фреда.
В четвёртый раз Роналду признан лучшим игроком сезона.
В 2021 году португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед".
В прошедшем сезоне Роналду провёл за "МЮ" 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи.
"Манчестер Юнайтед" завершил сезон на 6-м месте в Английской Премьер-Лиге.
Роналду поблагодарил болельщиков "Манчестер Юнайтед" за признание лучшим игроком сезона
Болельщики "Манчестер Юнайтед" признали нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком сезона.
Фото: "Манчестер Юнайтед"