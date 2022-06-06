Роналду поблагодарил болельщиков "Манчестер Юнайтед" за признание лучшим игроком сезона

Болельщики "Манчестер Юнайтед" признали нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком сезона.

Фото: "Манчестер Юнайтед"

"Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Я горжусь тем, что получил награду сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на "Олд Траффорд" и в Английскую премьер-лигу", - написал Роналду в своих соцсетях.



В голосовании за звание лучшего игрока сезона португальский хавбек опередил голкипера Давида де Хеа и хавбека Фреда.



В четвёртый раз Роналду признан лучшим игроком сезона.



В 2021 году португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед".



В прошедшем сезоне Роналду провёл за "МЮ" 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи.



"Манчестер Юнайтед" завершил сезон на 6-м месте в Английской Премьер-Лиге.