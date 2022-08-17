– У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит. Когда-то писали про "Тоттенхэм", сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах. Так что Турция – идеальный вариант для него, – передаёт слова Канчельскиса Sport24.
Андрей Канчельскис выступал за английские клубы "Манчестер Юнайтед" (1991-1995 гг.) и "Эвертон" (1995-1997 гг.). Артём Дзюба по окончании сезона-2021/22 покинул "Зенит" в связи с истечением срока контракта. 33-летний россиянин на данный момент является свободным агентом и находится в активном поиске нового клуба. В межсезонье Артём тренировался и поддерживал физическую форму в составе казанского "Рубина", выступающего в Первой Лиге. По сообщениям журналиста Ягыза Сабунчуоглу, Дзюбу может подписать турецкий клуб "Адана Демирспор".
Канчельскис: сейчас Дзюбу не возьмут в "Тоттенхэм" даже болбоем
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах экс-нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"