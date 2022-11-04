У форварда "Тоттенхэма" и сборной Кореи Сон Хын Мина 4 перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ-2022

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин может пропустить ЧМ-2022.

Фото: Getty Images

Форвард "Тоттенхэма" получил повреждение в матче против "Марселя" (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Корейца заменили на 29-й минуте встречи. После игры стало известно, что Сон Хын Мину диагностировали 4 перелома глазницы. Сообщается, что на пятницу у форварда назначена операция, после которой станет известно, сможет ли он сыграть на ЧМ-2022.



Напомним, Южная Корея на ЧМ-2022 сыграет в группе H, куда так же попали национальные команды Португалии, Ганы и Уругвая. Свою первую игру команда должна провести 24 ноября против Уругвая.



Источник: The Telegraph