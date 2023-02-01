– Когда он был в "Арсенале", он был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота "Ливерпуля", это был потрясающий перфоманс невероятного игрока, – передает слова Адебайора "Чемпионат".
Андрей Аршавин переходил в лондонский "Арсенал" в январе 2009 года из "Зенита". В феврале 2012 года Андрей возвращался в "Зенит" на правах аренды, а в июле 2013 года вернулся в Санкт-Петербург в статусе свободного агента.
В общей сумме за "Арсенал" Аршавин отыграл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач. За "Зенит" Андрей провел 374 матча, забил 78 мячей, отдал 106 голевых передач. За сборную Россию отыграл 75 матчей, забил 17 мячей.
Адебайор: никогда не забуду покер Аршавина "Ливерпулю". Это был потрясающий перфоманс невероятного игрока
Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор выразил восхищение своим экс-партнером Андреем Аршавиным.
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