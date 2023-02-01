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Бетис
23:00
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П1 4.8X 3.95П2 1.73

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Лилль
21:00
КлермонНе начат
П1 1.57X 4.2П2 6
Анже
21:00
АяччоНе начат
П1 2.47X 3.15П2 3.15
Тулуза
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ТруаНе начат
П1 1.75X 4.1П2 4.5
Реймс
21:00
ЛорьянНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.1
Нант
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МарсельНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.73
Ренн
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П1 1.57X 4.2П2 6
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Монако
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Адебайор: никогда не забуду покер Аршавина "Ливерпулю". Это был потрясающий перфоманс невероятного игрока

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Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор выразил восхищение своим экс-партнером Андреем Аршавиным.
Фото: Getty Images
– Когда он был в "Арсенале", он был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота "Ливерпуля", это был потрясающий перфоманс невероятного игрока, – передает слова Адебайора "Чемпионат".

Андрей Аршавин переходил в лондонский "Арсенал" в январе 2009 года из "Зенита". В феврале 2012 года Андрей возвращался в "Зенит" на правах аренды, а в июле 2013 года вернулся в Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

В общей сумме за "Арсенал" Аршавин отыграл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач. За "Зенит" Андрей провел 374 матча, забил 78 мячей, отдал 106 голевых передач. За сборную Россию отыграл 75 матчей, забил 17 мячей.


Адебайор Аршавин Арсенал
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