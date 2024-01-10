"Челси" проиграл "Мидлсбро" в полуфинале Кубка Английской лиги

Матч 1/2 финала кубка Английской лиги завершился минимальной победой "Мидлсбро" над "Челси".

Фото: Getty Images

Лондонский "Челси" минимально уступил в полуфинале Кубка лиги клубу из Чемпионшипа "Мидлсбро". Подопечные Майкла Каррика потеряли сразу двух игроков из-за травм уже в первой половине первого тайма. Однако, это не помешало команде открыть счет в матче. Гол Хэйдена Хэкни на 37-й минуте остался единственным в матче.



"Мидлсбро" занимает 12-е место в Чемпионшипе после 26-ти туров. В активе команды 36 очков. "Челси" с 28-ю очками в 20-ти матчах - 10-я команда АПЛ. Ответный полуфинал состоится 23-го января на "Стэмфорд Бридж". Во втором полуфинале сыграют "Фулхэм" и "Ливерпуль".



9 января 2024. Мидлсбро - Челси 1 - 0



Кубок Английской лиги



1/2 финала, первый матч



Гол: Хэкни, 37.



"Мидлсбро": Гловер, Фрай, Энгель, ван ден Берг, Бангура (Кларк, 20), Джонс, Хаусон, Крукс, Барлейзер, Хэкни, Латте-Лат (Коберн, 5).



"Челси": Петрович, Гюсто (Гилкрист, 90), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Фернандес (Броя, 63), Кайседо, Палмер, Стерлинг, Мадуэке (Мудрик, 63).



Предупреждения: Колуилл, 30.