"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" – традиционно топовый матч. Команда Арне Слота по рейтингу выше, но "Манчестер Юнайтед" - это "Манчестер Юнайтед". Будем ждать доминирующий, атакующий футбол, нацеленный на результат. Отдаю предпочтение "Ливерпулю". Учитывая их текущую форму, ожидаю, что они одержат победу", - сказал Ташуев.
Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" пройдет 1 сентября на домашнем стадионе манкунианцев "Олд Траффорд", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. После двух туров Английской Премьер-Лиги "красные дьяволы" идут на 13-м месте в таблице, набрав три очка при одной победе и одном поражении. Мерсисайдцы под руководством нового главного тренера Арне Слота в первых двух встречах одержали две победы и ни разу не пропустили, команда идет на четвертой строчке, имея в активе 6 очков.
Источник: Odds.ru
Ташуев назвал своего фаворита в матче АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"
Бывший тренер воронежского "Факела" поделился ожиданиями от матча 3-го тура Английской Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".
Фото: ФК "Ливерпуль"