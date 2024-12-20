Как пишет TBR Football, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Сити". Отмечается, что немецкого игрока хочет видеть в своей команде лично главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, который уже одобрил начало переговоров о покупке Киммиха.
Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. В общей сложности на его счету 413 матчей за мюнхенский клуб, 42 забитых мяча и 109 результативных передач. Контракт футболиста с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 50 миллионов евро.
В этом сезоне Киммих выходил на поле в 14 матчах и отметился тремя ассистами.
Ранее в СМИ сообщалось, что состав "Ман Сити" может пополнить аргентинец Лионель Месси.
Источник: Гвардиола одобрил трансфер Киммиха в "Манчестер Сити"
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих может продолжить карьеру в Англии.
Фото: ФК "Бавария"