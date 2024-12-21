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"Побежал бы из Москвы". Мостовой выразил готовность помочь Гвардиоле в "Манчестер Сити"

Экс-хавбек "Сельты" и сборной России Александр Мостовой рассказал, как бы поступил, если главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил о помощи.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
"Побежал бы из Москвы. Конечно, нифига себе! С другой стороны, ясно, что этого никогда не будет. Зачем ему звать, когда у него своих испанцев 50 человек есть", - цитирует Мостового "СЭ".

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы в 8 последних турах чемпионата Англии потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью. Действующие чемпионы АПЛ опустились на шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ливерпуля", имеющего две игры в запасе, составляет 9 баллов.

В 6 турах общего этапа Лиги чемпионов "горожане" одержали всего две победы и занимают 22-ю позицию.

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