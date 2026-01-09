Бонус до 4 млн фунтов: условия возможного контракта Сульшера с "МЮ"

В случае возвращения Оле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед" условия его контракта будут заметно скромнее по сравнению с предыдущим периодом работы в клубе.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Однако соглашение может предусматривать внушительные бонусы за спортивный результат.



Как сообщает норвежское издание Nettavisen, предполагаемая зарплата специалиста составит от 50 до 60 тысяч фунтов в неделю. В пересчете на год это эквивалентно 2,6–3,1 млн фунтов, если бы контракт носил долгосрочный характер. При этом в договоре может быть прописана дополнительная премия в размере от 3 до 4 млн фунтов за выход команды в Лигу чемпионов.



Таким образом, при выполнении задачи по попаданию в главный еврокубок Сульшер сможет существенно увеличить общий доход. При этом отмечается, что во время предыдущего периода работы в "МЮ" норвежский тренер зарабатывал около 7,2 млн фунтов в год.