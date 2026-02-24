Смородская – о Карседо: "Спартак" берет каких-то котов в мешке

"Это абсолютно не известный человек.
"Спартак" славится тем, что берет каких-то котов в мешке, непойми кого, и ожидает, что такой человек приведет команду к чемпионству.Кого клуб набрал? Это уже третий или четвертый тренер, абсолютно не известный своими достижениями", – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
"Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером 5 января 2026 года. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого команду возглавлял Деян Станкович. Сербский специалист ушел из "Спартака" в ноябре.
Красно-белые завершили первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда набрала 29 очков. Первый матч "Спартака" после зимнего перерыва состоится 1 марта с "Сочи".