Смородская – о Карседо: "Спартак" берет каких-то котов в мешке

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о новом главном тренере "Спартака" Хуан Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Смородской, Карседо вряд ли сможет привести "Спартак" к чемпионству.

"Это абсолютно не известный человек.

"Спартак" славится тем, что берет каких-то котов в мешке, непойми кого, и ожидает, что такой человек приведет команду к чемпионству.
Кого клуб набрал? Это уже третий или четвертый тренер, абсолютно не известный своими достижениями", – приводит слова Смородской "РБ Спорт".

"Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером 5 января 2026 года. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого команду возглавлял Деян Станкович. Сербский специалист ушел из "Спартака" в ноябре.

Красно-белые завершили первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда набрала 29 очков. Первый матч "Спартака" после зимнего перерыва состоится 1 марта с "Сочи".

