Сербский футболист оценил идею провести матч со сборной России

"Отлично отношусь к идее сыграть Сербии с Россией еще раз. Можно сделать это в России или в Белграде. Предыдущая игра оставила очень приятные впечатления.
Если есть возможность, надо повторить этот опыт", — приводит слова Тошича Metaratings.
Весной 2024 года команды России и Сербии уже проводили контрольную встречу. Матч состоялся 21 марта в Москве. Победу в нем одержали россияне со счетом 4:0.
Национальная команда и российские футбольные клубы не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять контрольных встреч, из которых – шесть побед, одно поражение и три ничьи.