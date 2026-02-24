Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
4 - 1 4 1
БрюггеЗавершен
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Сербский футболист оценил идею провести матч со сборной России

Бывший полузащитник сборной Сербии Зоран Тошич высказался об идее провести товарищеский матч между Россией и Сербией.
Фото: РИА Новости
Тошич рассказал, что отлично оценивает идею провести товарищеский матч между сборными России и Сербии.

"Отлично отношусь к идее сыграть Сербии с Россией еще раз. Можно сделать это в России или в Белграде. Предыдущая игра оставила очень приятные впечатления.

Если есть возможность, надо повторить этот опыт", — приводит слова Тошича Metaratings.


Весной 2024 года команды России и Сербии уже проводили контрольную встречу. Матч состоялся 21 марта в Москве. Победу в нем одержали россияне со счетом 4:0.

Национальная команда и российские футбольные клубы не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять контрольных встреч, из которых – шесть побед, одно поражение и три ничьи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится