Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Счёт был открыт уже на седьмой минуте - Бен Уайт отправил мяч в ворота хозяев после подачи с углового. После перерыва преимущество "канониров" увеличил Виктор Дьёкереш, отличившийся на 49-й минуте.
"Челси" сумел вернуться в игру благодаря Алехандро Гарначо, который сократил разницу в счёте на 57-й минуте. Однако на 71-й минуте Мартин Субименди забил третий мяч "Арсенала". В концовке встречи Гарначо оформил дубль, сделав счёт минимальным - 2:3.
Ответный поединок пройдёт 2 февраля на арене "Арсенала".
Дубль Гарначо не спас "Челси" от поражения в матче с "Арсеналом"
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги лондонские "Челси" и "Арсенал" выдали результативную игру.
Фото: Getty Images