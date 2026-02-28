Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Зенит" готов рассмотреть предложения по Энрике - источник

Будущее нападающего Луиса Энрике в "Зените" остаётся открытым на фоне трансферных слухов.
Фото: ФК "Зенит"
По информации Legalbet, в зимнее окно петербургский клуб не получал официальных предложений по бразильскому форварду.

При этом руководство готово рассмотреть возможную продажу игрока - как и других легионеров - если поступит финансово выгодное предложение. Ранее сообщалось об интересе к Энрике со стороны клубов из Бразилии.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 20 матчей за "Зенит", записав на свой счёт три гола и три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится