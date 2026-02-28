"Зенит" готов рассмотреть предложения по Энрике - источник

По информации Legalbet, в зимнее окно петербургский клуб не получал официальных предложений по бразильскому форварду.
При этом руководство готово рассмотреть возможную продажу игрока - как и других легионеров - если поступит финансово выгодное предложение. Ранее сообщалось об интересе к Энрике со стороны клубов из Бразилии.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 20 матчей за "Зенит", записав на свой счёт три гола и три результативные передачи.
Фото: ФК "Зенит"