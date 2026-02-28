Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Игрок "Локомотива": мы сражаемся друг за друга, как семья

Защитник "Локомотива" Кристиан Рамирес высказался о распределении лидерских ролей в команде после ухода Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист отметил, что внутри коллектива ответственность за результат берут на себя сразу несколько игроков.

- Думаю, сейчас каждый в команде - лидер. Все помогают друг другу, мы сражаемся друг за друга, как семья. И опытные футболисты, и молодые. Каждый старается брать на себя ответственность и вести команду вперёд, - передаёт слова игрока "Советский спорт".

Напомним, Баринов в январе покинул "Локомотив" и заключил долгосрочное соглашение с ЦСКА.

"Локомотив" по итогам 19 сыгранных туров имеет в своей копилке 40 очков и идёт на третьей строчке в чемпионате. В субботу столичная команда дома со счётом 2:1 одолела "Пари НН".

