Игрок "Локомотива": мы сражаемся друг за друга, как семья

- Думаю, сейчас каждый в команде - лидер. Все помогают друг другу, мы сражаемся друг за друга, как семья. И опытные футболисты, и молодые. Каждый старается брать на себя ответственность и вести команду вперёд, - передаёт слова игрока "Советский спорт".
Напомним, Баринов в январе покинул "Локомотив" и заключил долгосрочное соглашение с ЦСКА.
"Локомотив" по итогам 19 сыгранных туров имеет в своей копилке 40 очков и идёт на третьей строчке в чемпионате. В субботу столичная команда дома со счётом 2:1 одолела "Пари НН".