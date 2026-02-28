Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Сафонов провёл пятый "сухой" матч за "ПСЖ" в сезоне

Матвей Сафонов провёл 12-й матч за "ПСЖ" в текущем сезоне, выйдя в стартовом составе на игру Лиги 1 против "Гавра" (1:0).
Фото: Getty Images
Российский голкипер отметился двумя сейвами и смог сохранить ворота в неприкосновенности. Всего в нынешнем сезоне он сыграл 12 встреч, в пяти из которых отстоял на ноль, а в остальных семи пропустил 12 мячей.

В матчах с участием Сафонова парижане одержали восемь побед.

"ПСЖ" имеет в копилке 57 очков и лидирует в чемпионате. На втором месте с 53 баллами идёт "Ланс".

