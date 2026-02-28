Сафонов провёл пятый "сухой" матч за "ПСЖ" в сезоне

Матвей Сафонов провёл 12-й матч за "ПСЖ" в текущем сезоне, выйдя в стартовом составе на игру Лиги 1 против "Гавра" (1:0).

Фото: Getty Images

Российский голкипер отметился двумя сейвами и смог сохранить ворота в неприкосновенности. Всего в нынешнем сезоне он сыграл 12 встреч, в пяти из которых отстоял на ноль, а в остальных семи пропустил 12 мячей.



В матчах с участием Сафонова парижане одержали восемь побед.



"ПСЖ" имеет в копилке 57 очков и лидирует в чемпионате. На втором месте с 53 баллами идёт "Ланс".