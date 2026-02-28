Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Нобоа рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

Экс-полузащитник ряда российских клубов Кристиан Нобоа вспомнил о вариантах перехода в московский "Спартак".
Фото: ФК "Сочи"
По словам эквадорца, стороны дважды были близки к заключению соглашения.

- "Спартак" дважды серьезно интересовался мной, я бы сказал, что трансфер был практически согласован.

В первый раз - в 2009 году, когда был в "Рубине", а второй - в 2017-м, когда был свободным агентом после "Ростова", - цитирует Нобоа "СЭ".

При этом Нобоа добавил, что не знает, почему в итоге переход не состоялся, отметив, что ему нравился стадион и болельщики красно-белых.

В нынешнем розыгрыше РПЛ красно-белые с 29 очками располагаются на шестой позиции. В ближайшем туре, в воскресенье, команда встретится с "Сочи".

