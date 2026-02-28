Нобоа рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

- "Спартак" дважды серьезно интересовался мной, я бы сказал, что трансфер был практически согласован.
В первый раз - в 2009 году, когда был в "Рубине", а второй - в 2017-м, когда был свободным агентом после "Ростова", - цитирует Нобоа "СЭ".
При этом Нобоа добавил, что не знает, почему в итоге переход не состоялся, отметив, что ему нравился стадион и болельщики красно-белых.
В нынешнем розыгрыше РПЛ красно-белые с 29 очками располагаются на шестой позиции. В ближайшем туре, в воскресенье, команда встретится с "Сочи".