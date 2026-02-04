"Аль-Иттихад" сделал объявление по Канте

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" сообщил о прекращении сотрудничества с французским полузащитником Н’Голо Канте.

Фото: Getty Images

Отмечается, что стороны приняли решение о расторжении действующего соглашения по обоюдному согласию, после чего футболист получил статус свободного агента.



Канте выступал за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года. За время пребывания в саудовском клубе 34-летний полузащитник принял участие в 105 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 забитых мячей и 11 результативных передач.