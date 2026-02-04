Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

"Аль-Иттихад" сделал объявление по Канте

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" сообщил о прекращении сотрудничества с французским полузащитником Н’Голо Канте.
Фото: Getty Images
Отмечается, что стороны приняли решение о расторжении действующего соглашения по обоюдному согласию, после чего футболист получил статус свободного агента.

Канте выступал за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года. За время пребывания в саудовском клубе 34-летний полузащитник принял участие в 105 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 забитых мячей и 11 результативных передач.

