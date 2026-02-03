Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

"Милан" уверенно обыграл "Болонью" в гостях

"Милан" добился крупной выездной победы над "Болоньей" в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый мяч был забит в середине первого тайма - на 20-й минуте отличился полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Незадолго до перерыва преимущество "россонери" увеличил Кристофер Нкунку, поразив ворота хозяев на 39-й минуте.

Окончательный счёт был установлен вскоре после возобновления игры. На 48-й минуте Адриен Рабьо довёл результат до разгромного.

После этой победы "Милан" набрал 50 очков и продолжает занимать второе место.

"Болонья", имея в активе 30 очков, располагается на десятой позиции.

