3 февраля команда в гостях взяла верх над "Болоньей" со счётом 3:0 в рамках 23-го тура Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри единственную неудачу в нынешнем розыгрыше чемпионата потерпела в стартовом туре, который состоялся ещё в августе.
Таким образом, текущая серия стала самой продолжительной для "Милана" за последние годы. В предыдущий раз клуб демонстрировал аналогичную стабильность в сезонах-2021/22 и 2022/23, когда команда также не проигрывала на протяжении 22 матчей подряд.
"Милан" повторил свою лучшую серию последних лет
"Милан" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 22 матчей.
