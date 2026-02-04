Матчи Скрыть

"Милан" повторил свою лучшую серию последних лет

"Милан" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 22 матчей.
Фото: Football Italia
3 февраля команда в гостях взяла верх над "Болоньей" со счётом 3:0 в рамках 23-го тура Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри единственную неудачу в нынешнем розыгрыше чемпионата потерпела в стартовом туре, который состоялся ещё в августе.

Таким образом, текущая серия стала самой продолжительной для "Милана" за последние годы. В предыдущий раз клуб демонстрировал аналогичную стабильность в сезонах-2021/22 и 2022/23, когда команда также не проигрывала на протяжении 22 матчей подряд.

