Сёмин - о Сафонове в "ПСЖ": сейчас он - номер один

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию с Матвеем Сафоновым в "ПСЖ", отметив, что вратарь сумел воспользоваться предоставленным шансом после возвращения на поле.

Фото: ФК "ПСЖ"





Сафонов - молодец! Он долго был в резерве. Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас - номер один в "ПСЖ". Если будут ошибки, опять сядет в резерв, - передаёт слова экс-наставника ""Чемпионат" .



После восстановления от травмы Сафонов вышел на поле в двух матчах подряд. Всего в этом сезоне россиянин принял участие в шести поединках, которых пропустил пять голов. В двух встречах он сохранил ворота "сухими". Трудовой договор вратаря с парижанами рассчитан до середины 2029 года. По словам специалиста, россиянин правильно отреагировал на период без игровой практики и заслужил доверие тренерского штаба французского клуба.