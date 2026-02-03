Матчи Скрыть

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Сёмин - о Сафонове в "ПСЖ": сейчас он - номер один

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию с Матвеем Сафоновым в "ПСЖ", отметив, что вратарь сумел воспользоваться предоставленным шансом после возвращения на поле.
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам специалиста, россиянин правильно отреагировал на период без игровой практики и заслужил доверие тренерского штаба французского клуба.

Сафонов - молодец! Он долго был в резерве.
Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас - номер один в "ПСЖ". Если будут ошибки, опять сядет в резерв, - передаёт слова экс-наставника "Локомотива" "Чемпионат".

После восстановления от травмы Сафонов вышел на поле в двух матчах подряд. Всего в этом сезоне россиянин принял участие в шести поединках, которых пропустил пять голов. В двух встречах он сохранил ворота "сухими". Трудовой договор вратаря с парижанами рассчитан до середины 2029 года.

