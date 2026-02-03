Сёмин - о Сафонове в "ПСЖ": сейчас он - номер один

Сафонов - молодец! Он долго был в резерве.Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас - номер один в "ПСЖ". Если будут ошибки, опять сядет в резерв, - передаёт слова экс-наставника "Локомотива" "Чемпионат".
После восстановления от травмы Сафонов вышел на поле в двух матчах подряд. Всего в этом сезоне россиянин принял участие в шести поединках, которых пропустил пять голов. В двух встречах он сохранил ворота "сухими". Трудовой договор вратаря с парижанами рассчитан до середины 2029 года.