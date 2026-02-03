"Арсенал" вышел в финал Кубка лиги, обыграв "Челси"

Арсенал " добился победы над "Челси" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась минимальной победой хозяев - 1:0. Решающий мяч был забит уже в компенсированное время. На 90+7-й минуте отличился Кай Хаверц, ранее выступавший за "Челси".



Имя второго финалиста Кубка лиги определится в противостоянии "Манчестер Сити" и "Ньюкасла". В первой игре сильнее были "горожане" - 2:0, а ответный матч запланирован на среду, 4 февраля.

