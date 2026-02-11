Стороны договорились о продлении сотрудничества. По информации источника, аргентинец принял решение остаться в столице, несмотря на предложения из Аргентины и Турции. Официальное подтверждение нового соглашения ожидается в ближайшее время.
Барко перешёл в "Спартак" летом 2024 года из "Ривер Плейт" - сумма сделки составила 14 млн евро.
"Спартак" в текущем розыгрыше РПЛ набрал 29 очков и располагается на шестой строчке в таблице.
Источник: "Евро-футбол.Ру"
Барко определился со своим будущим в "Спартаке" - источник
Фото: ФК "Спартак"