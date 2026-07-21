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Быстров - об Инфантино: надо гнать этого лысого из ФИФА
Сегодня, 02:55
Владимир Быстров жёстко раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино, комментируя события, произошедшие во время чемпионата мира.
Фото: Getty Images
Экс-футболист "
Спартака
" заявил, что после истории с отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну глава организации должен понести ответственность.
- Инфантино сам себя уволил после такой фигни с Балогуном. Коррупционный скандал должен быть. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ладно судьи помогают, повторы спорных моментов не показывают, но когда решается по звонку, это уже караул. Мог бы его место занять кто-то из РФС? Да, легко - Дюков. Но, учитывая, что нас там недолюбливают, то шансов мало. Всё равно надо гнать этого лысого из ФИФА, - передаёт слова Быстрова
Sport24
.
Напомним, после завершения мирового первенства Инфантино подвергся критике сразу по нескольким причинам. В числе претензий назывались расширение числа участников турнира, паузы на водопой, сопровождавшиеся рекламными вставками, а также резонансная ситуация с отменой удаления Балогуна.
Напомним, ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финальном матче одолела Аргентину (1:0).
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Джанни Инфантино
Владимир Быстров
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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