"Поверьте мне". Мостовой ответил, сыграет ли Месси на ЧМ-2030

Александр Мостовой не исключил, что Лионель Месси ещё сыграет за сборную Аргентины на чемпионате мира.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего футболиста, возраст не станет серьёзным препятствием для капитана "альбиселесте", если тот сам захочет продолжить международную карьеру.

- Такой игрок может играть и до 50 лет, поверьте мне. Перевести его в оборону - и его никто никогда не обыграет. В любом качестве он всегда будет со сборной Аргентины. Как игрок - если захочет, то ещё выступит, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появились сообщения, что нападающий "Интер Майами" больше не планирует выступать за национальную команду.

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