"Поверьте мне". Мостовой ответил, сыграет ли Месси на ЧМ-2030

Александр Мостовой не исключил, что Лионель Месси ещё сыграет за сборную Аргентины на чемпионате мира.

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- Такой игрок может играть и до 50 лет, поверьте мне. Перевести его в оборону - и его никто никогда не обыграет. В любом качестве он всегда будет со сборной Аргентины. Как игрок - если захочет, то ещё выступит, - приводит слова Мостового "Матч ТВ"

Ранее в СМИ появились сообщения, что нападающий "Интер Майами" больше не планирует выступать за национальную команду. По мнению бывшего футболиста, возраст не станет серьёзным препятствием для капитана "альбиселесте", если тот сам захочет продолжить международную карьеру.Ранее в СМИ появились сообщения, что нападающий "Интер Майами" больше не планирует выступать за национальную команду.