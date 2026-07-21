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"Поверьте мне". Мостовой ответил, сыграет ли Месси на ЧМ-2030
Сегодня, 03:07
Александр Мостовой не исключил, что Лионель Месси ещё сыграет за сборную Аргентины на чемпионате мира.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего футболиста, возраст не станет серьёзным препятствием для капитана "альбиселесте", если тот сам захочет продолжить международную карьеру.
- Такой игрок может играть и до 50 лет, поверьте мне. Перевести его в оборону - и его никто никогда не обыграет. В любом качестве он всегда будет со сборной Аргентины. Как игрок - если захочет, то ещё выступит, - приводит слова Мостового
"Матч ТВ"
.
Ранее в СМИ появились сообщения, что нападающий "Интер Майами" больше не планирует выступать за национальную команду.
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Александр Мостовой
Лионель Месси
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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