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"Манчестер Сити" продлит контракт с защитником - источник

"Манчестер Сити" всё ближе к тому, чтобы сохранить Йошко Гвардиола в команде на долгие годы.
Фото: Getty Images
По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубом и хорватским защитником находятся на финальной стадии. Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 2032 года. Кроме того, футболисту предложены улучшенные финансовые условия по сравнению с нынешним контрактом.

В прошлом сезоне хорват провёл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и пять ассистов на партнёров.

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