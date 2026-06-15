"Манчестер Сити" продлит контракт с защитником - источник

"Манчестер Сити" всё ближе к тому, чтобы сохранить Йошко Гвардиола в команде на долгие годы.



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По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубом и хорватским защитником находятся на финальной стадии. Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 2032 года. Кроме того, футболисту предложены улучшенные финансовые условия по сравнению с нынешним контрактом.



В прошлом сезоне хорват провёл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и пять ассистов на партнёров.