Как пишет журналист Фабрицио Романо, стороны оформили контракт, который будет действовать до лета 2031 года. В английском клубе рассчитывают на хорвата как на одного из ключевых игроков команды в ближайшие годы.
Гвардиол защищает цвета "горожан" с 2023 года. За это время он провёл 122 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей и 10 ассистов на партнёров.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
Стали известны сроки нового контракта Гвардиола с "Манчестер Сити" - источник
Руководство "Манчестер Сити" договорилось о новом соглашении с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом.
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