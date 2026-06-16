Стали известны сроки нового контракта Гвардиола с "Манчестер Сити" - источник

Руководство "Манчестер Сити" договорилось о новом соглашении с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом.



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Как пишет журналист Фабрицио Романо, стороны оформили контракт, который будет действовать до лета 2031 года. В английском клубе рассчитывают на хорвата как на одного из ключевых игроков команды в ближайшие годы.



Гвардиол защищает цвета "горожан" с 2023 года. За это время он провёл 122 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей и 10 ассистов на партнёров.



По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 70 миллионов евро.