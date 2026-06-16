"Ливерпуль" приблизился к трансферу игрока за 90 млн евро - источник

Будущее вингера "РБ Лейпцига" Яна Диоманде может оказаться связано с чемпионатом Англии.



Фото: Getty Images

Как пишет журналист Джеймс Уильям, "Ливерпуль" приблизился к договорённости по трансферу одного из своих главных летних кандидатов. Сообщается, что футболист положительно оценил проект, который ему представил новый главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола.



В минувшем сезоне в составе "РБ Лейпцига" он провёл 36 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.



По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Диоманде составляет 90 миллионов евро.

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РБ Лейпциг