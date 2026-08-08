- Если "Спартак" собирается бороться за первое место, то обязательно должен выигрывать в этом матче. Будут красно-белые в боевом составе - обязательно дадут серьезный бой. По-моему, они после побед в двух турах и в матче Кубка России более боевито настроены, чем "Краснодар".
Мотивация у "Спартака" сейчас выше. Если выиграют в этом матче, то реально будут бороться с "Зенитом" за первое место. Именно с "Зенитом": "Краснодар" то проявляет свои бойцовские качества, то не очень. Повторюсь, думаю, что на сегодняшний день у "Спартака" мотивация повыше.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: если "Спартак" выиграет у "Краснодара", то реально будет бороться за золото РПЛ
Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info ожиданиями от встречи с "Краснодаром" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"