В "Барселоне" приняли решение по Холанду - источник

"Барселона" сохраняет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду.

Фото: Getty Images

Как пишет Football Insider, каталонский клуб предпримет попытку приобрести норвежца в 2027 году.



Действующий контракт Холанда с английским клубом рассчитан до конца июня 2034 года, а трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 220 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Холанд сыграл за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.

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Манчестер Сити