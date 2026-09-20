В "Барселоне" приняли решение по Холанду - источник

"Барселона" сохраняет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду.
Фото: Getty Images
Как пишет Football Insider, каталонский клуб предпримет попытку приобрести норвежца в 2027 году.

Действующий контракт Холанда с английским клубом рассчитан до конца июня 2034 года, а трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 220 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.

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