Только один матч Сафонова за "ПСЖ" в сезоне завершился без пропущенных голов

Матвей Сафонов не сумел второй раз подряд сохранить ворота "ПСЖ" в неприкосновенности.

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Российский голкипер вышел в стартовом составе парижан в матче пятого тура чемпионата Франции с "Марселем", который завершился победой его команды со счётом 2:1. На этот раз россиянин пропустил на 72-й минуте.



Единственный сухой матч Сафонова в нынешнем сезоне пришёлся на встречу с "Брестом" 13 сентября.



Всего Сафонов сыграл восемь матчей в сезоне и пропустил в семи из них. За это время в его ворота было забито 10 мячей.