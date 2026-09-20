Корнаухов заявил, что игрок "Атлетико" должен был быть удалён за фол на Вальверде

- Это момент на то, чтобы дать красную карточку. Вальверде мог бы получить тяжелейшую травму, перелом, разрыв всего и вся.
Ли Кан Ин прыгает сзади, а не подкатывается. Он просто прыгает сзади, не делает подкат, а именно прыгает в мяч. Понятно, что в мяч он не попал, а ударил в ногу. В этом моменте можно согласиться с Жозе Моуринью, это красная карточка, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".
Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи, которую "Атлетико" выиграл со счётом 2:1. Вальверде продолжил игру и провёл на поле все 90 минут, однако после матча у него диагностировали травму левой лодыжки.