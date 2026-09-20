Корнаухов заявил, что игрок "Атлетико" должен был быть удалён за фол на Вальверде

Олег Корнаухов считает, что Ли Кан Ин должен был получить прямую красную карточку за фол на Федерико Вальверде в мадридском дерби.

Фото: Getty Images





- Это момент на то, чтобы дать красную карточку. Вальверде мог бы получить тяжелейшую травму, перелом, разрыв всего и вся.

Ли Кан Ин прыгает сзади, а не подкатывается. Он просто прыгает сзади, не делает подкат, а именно прыгает в мяч. Понятно, что в мяч он не попал, а ударил в ногу. В этом моменте можно согласиться с Жозе Моуринью, это красная карточка, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".



Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи, которую "Атлетико" выиграл со счётом 2:1. Вальверде продолжил игру и провёл на поле все 90 минут, однако после матча у него диагностировали травму левой лодыжки. Бывший футболист ЦСКА поддержал позицию наставника " Реала " Жозе Моуринью по этому эпизоду.Ли Кан Ин прыгает сзади, а не подкатывается. Он просто прыгает сзади, не делает подкат, а именно прыгает в мяч. Понятно, что в мяч он не попал, а ударил в ногу. В этом моменте можно согласиться с Жозе Моуринью, это красная карточка, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи, которую "Атлетико" выиграл со счётом 2:1. Вальверде продолжил игру и провёл на поле все 90 минут, однако после матча у него диагностировали травму левой лодыжки.

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