Орлов рассказал, что ему понравилось в "Зените" в последних матчах

"Вот что мне нравится в "Зените" по итогам последних матчей: стабильно хорошо играет Глушенков. Он не забивает — это другой вопрос. Но голевые моменты создает, бьет, и уже не везет ему.
А в последнем матче с "Балтикой" еще и забил эффектный и эффективный гол. Думаю, сейчас Глушенков очень раскроется в игре за сборную России, каким бы состав у соперника ни был", - сказал Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит".
В нынешнем сезоне Максим Глушенков, играющий на позиции оттянутого или крайнего нападающего провел 8 матчей в чемпионате Росии, в которых отметился 6 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
По итогам стартового отрезка Глушенков занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ, уступая только своему партнеру по команде форварду Александру Соболеву, на счету которого на один гол больше.