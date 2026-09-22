Нападающий "Динамо" Мх высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ

Форвард махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов ответил, готов ли побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Хотелось бы, но таких глобальных задач не ставлю.

Все мои желания носят локальный статус — забивать в каждой игре и помогать команде выигрывать, стараться подняться в таблице выше", - сказал Агаларов.

В текущем розыгрыше чемпионата России Гамид Агаларов записал на свой счет 5 забитых мячей. По итогам 9 сыгранных туров 26-летний нападающий махачкалинского "Динамо" занимает третье место в гонке бомбардиров, отставая от лидирующего Александра Соболева из "Зенита" на два гола.

Напомним, в сезоне 2021/2022 Агаларов уже становился лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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