Нападающий "Динамо" Мх высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ

"Хотелось бы, но таких глобальных задач не ставлю.
Все мои желания носят локальный статус — забивать в каждой игре и помогать команде выигрывать, стараться подняться в таблице выше", - сказал Агаларов.
В текущем розыгрыше чемпионата России Гамид Агаларов записал на свой счет 5 забитых мячей. По итогам 9 сыгранных туров 26-летний нападающий махачкалинского "Динамо" занимает третье место в гонке бомбардиров, отставая от лидирующего Александра Соболева из "Зенита" на два гола.
Напомним, в сезоне 2021/2022 Агаларов уже становился лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"