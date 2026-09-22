По данным источника, "Родина" могла подписать сенегальского полузащитника Крепена Диатта. Сообщается, что московский клуб вел продвинутые переговоры с игроком, однако переход сорвался, так как его семья не захотела переезжать в Россию.
Диатта шесть лет выступал в составе "Монако" и покинул команду минувшим летом в статусе свободного агента. За "монегасков" футболист провел 143 матча, забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач.
Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего хавбека в 6 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
У "Родины" сорвался трансфер экс-хавбека "Монако". Семья игрока не захотела переезжать в Россию - источник
Московский клуб мог подписать сенегальского полузащитника.
Фото: Imago