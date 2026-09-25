Холанд не сможет покинуть "Манчестер Сити" в случае вылета из АПЛ - СМИ

По информации Sport.es, Эрлинг Холанд не сможет самостоятельно разорвать контракт с "Манчестер Сити", даже если клуб покинет английскую Премьер-лигу.

Фото: Официальный сайт "Манчестер Сити"

В соглашении 26-летнего норвежского нападающего нет пункта, который позволил бы ему в одностороннем порядке уйти из команды в случае исключения "Манчестер Сити" из АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.



Таким образом, даже возможный вылет клуба из Премьер-лиги не даст Холанду автоматического права расторгнуть соглашение. Решение о дальнейшем будущем форварда в такой ситуации останется за руководством "Манчестер Сити".



Ранее в СМИ появлялась информация, что норвежец может захотеть покинуть команду в случае потери места в АПЛ из-за финансовых нарушений.



Действующий контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2034 года. В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.



Источник: Sport.es