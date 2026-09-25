Оздоев - о Кордобе: после перерыва он наберет лучшую форму

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев считает, что Джон Кордоба после паузы сможет набрать свою лучшую форму.

Фото: ФК "Краснодар"

"Кордоба — сильный нападающий, против него много борьбы, много фолов, и это понятно. Всем хочется его нейтрализовать. После перерыва он наберет лучшую форму", — заявил Оздоев.