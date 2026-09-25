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Оздоев - о Кордобе: после перерыва он наберет лучшую форму

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев считает, что Джон Кордоба после паузы сможет набрать свою лучшую форму.
Фото: ФК "Краснодар"
Оздоев прокомментировал игру Кордобы после матча девятого тура РПЛ с "Оренбургом", который завершился со счетом 0:0. В концовке встречи колумбийский нападающий получил желтую карточку.

"Кордоба — сильный нападающий, против него много борьбы, много фолов, и это понятно. Всем хочется его нейтрализовать. После перерыва он наберет лучшую форму", — заявил Оздоев.

При этом футболист "Краснодара" не стал рассуждать о возможном особом отношении судей к форварду, отметив, что не следит за публикациями на эту тему.

На вопрос, считает ли он Кордобу лучшим нападающим РПЛ, Оздоев ответил: "Все мои партнеры для меня лучшие".

В нынешнем сезоне Кордоба забил один мяч в пяти встречах чемпионата России. Следующий матч "Краснодар" проведет 10 октября дома против "Зенита".

Источник: "Матч ТВ"

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