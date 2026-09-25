Оздоев - о Кордобе: после перерыва он наберет лучшую форму

"Кордоба — сильный нападающий, против него много борьбы, много фолов, и это понятно. Всем хочется его нейтрализовать. После перерыва он наберет лучшую форму", — заявил Оздоев.
При этом футболист "Краснодара" не стал рассуждать о возможном особом отношении судей к форварду, отметив, что не следит за публикациями на эту тему.
На вопрос, считает ли он Кордобу лучшим нападающим РПЛ, Оздоев ответил: "Все мои партнеры для меня лучшие".
В нынешнем сезоне Кордоба забил один мяч в пяти встречах чемпионата России. Следующий матч "Краснодар" проведет 10 октября дома против "Зенита".
Источник: "Матч ТВ"