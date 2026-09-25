Клубы АПЛ готовят коллективный иск против "Манчестер Сити" на фоне финансового дела - источник

По информации The Athletic, несколько клубов английской Премьер-лиги намерены потребовать от "Манчестер Сити" компенсацию за предполагаемый ущерб из-за финансовых нарушений "горожан".

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Как сообщает The Athletic, ряд команд АПЛ уже обратился к ведущим юристам. Клубы пытаются определить возможный размер компенсаций и обсуждают вариант совместного иска против "Манчестер Сити".



Претензии могут быть связаны с упущенными доходами. Потенциальные истцы намерены доказать, что нарушения со стороны "Сити" лишили их возможности попасть в Лигу чемпионов и получить дополнительные средства от спонсоров.



В качестве прецедента рассматривается недавнее решение независимой комиссии по делу "Эвертона". Ливерпульский клуб обязали выплатить "Бернли" ? 35,1 млн (€ 40,7 млн) за нарушение финансовых правил в сезоне-2021/2022, которое, согласно решению комиссии, дало "Эвертону" неспортивное преимущество.



При этом потенциальные иски против "Манчестер Сити" могут быть поданы только после завершения апелляционного процесса. Ожидается, что клуб будет оспаривать предъявленные ему 114 обвинений.



Источник: The Athletic