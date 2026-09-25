Оливейра удивился ажиотажу вокруг "Зенита" в Китае: много людей пришли за фото и автографами

"Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что "Зенит" так популярен в Китае", — заявил Оливейра.
Тренер также рассказал, что после длительного перелета команда проведет восстановительную тренировку без серьезных нагрузок.
"Немножко побегаем, поиграем квадраты — чтобы хорошее настроение было, чтобы футболисты почувствовали и погоду, и поле. Спокойный режим. А завтра уже предыгровая тренировка — все будет как обычно", — добавил специалист.
Матч "Зенита" и "Шанхай Шэньхуа" состоится 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.
Источник: официальный сайт "Зенита"