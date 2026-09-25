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Оливейра удивился ажиотажу вокруг "Зенита" в Китае: много людей пришли за фото и автографами

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о теплом приеме команды в Китае и подготовке к матчу с "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Зенит"
Петербургская команда прибыла в Шанхай, где 27 сентября проведет товарищескую встречу с местным "Шанхай Шэньхуа". По словам Оливейры, сразу после прилета футболистов встретило большое количество болельщиков.

"Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что "Зенит" так популярен в Китае", — заявил Оливейра.

Тренер также рассказал, что после длительного перелета команда проведет восстановительную тренировку без серьезных нагрузок.

"Немножко побегаем, поиграем квадраты — чтобы хорошее настроение было, чтобы футболисты почувствовали и погоду, и поле. Спокойный режим. А завтра уже предыгровая тренировка — все будет как обычно", — добавил специалист.

Матч "Зенита" и "Шанхай Шэньхуа" состоится 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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