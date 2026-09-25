Тренер "Шанхай Шэньхуа" - о Сергее Семаке: лучший российский тренер

"Очень рад вновь встретиться с моим другом Сергеем Семаком, с которым давно не виделся. Считаю его лучшим российским тренером. Я почти каждый год как тренер играю с "Зенитом", теперь эта история повторяется и в Китае", — заявил Милоевич.
Наставник китайской команды также назвал "Зенит" сильнейшим клубом России и одним из ведущих в Восточной Европе.
"Для меня нет сомнений, что "Зенит" — лучший клуб России и, думаю, Восточной Европы. Знаю, что происходит в РПЛ, слежу за ней. Матч с таким сильным соперником — это привилегия", — добавил тренер.
Милоевич возглавил "Шанхай Шэньхуа" в августе, сменив Леонида Слуцкого. Серб также высоко оценил работу предшественника, поставив его в один ряд с Семаком среди российских тренеров.
Матч "Шанхай Шэньхуа" — "Зенит" пройдет 27 сентября в Шанхае и начнется в 15:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"