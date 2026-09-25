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Тренер "Шанхай Шэньхуа" - о Сергее Семаке: лучший российский тренер

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Владан Милоевич назвал Сергея Семака лучшим российским специалистом и высоко оценил уровень "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Милоевич поделился мнением о Семаке перед матчем Winline Суперсерии между "Шанхай Шэньхуа" и "Зенитом". Специалист отметил, что давно знаком с главным тренером петербуржцев.

"Очень рад вновь встретиться с моим другом Сергеем Семаком, с которым давно не виделся. Считаю его лучшим российским тренером. Я почти каждый год как тренер играю с "Зенитом", теперь эта история повторяется и в Китае", — заявил Милоевич.

Наставник китайской команды также назвал "Зенит" сильнейшим клубом России и одним из ведущих в Восточной Европе.

"Для меня нет сомнений, что "Зенит" — лучший клуб России и, думаю, Восточной Европы. Знаю, что происходит в РПЛ, слежу за ней. Матч с таким сильным соперником — это привилегия", — добавил тренер.

Милоевич возглавил "Шанхай Шэньхуа" в августе, сменив Леонида Слуцкого. Серб также высоко оценил работу предшественника, поставив его в один ряд с Семаком среди российских тренеров.

Матч "Шанхай Шэньхуа" — "Зенит" пройдет 27 сентября в Шанхае и начнется в 15:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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