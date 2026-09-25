Тренер "Шанхай Шэньхуа" - о Сергее Семаке: лучший российский тренер

Фото: ФК "Зенит"

"Очень рад вновь встретиться с моим другом Сергеем Семаком, с которым давно не виделся. Считаю его лучшим российским тренером. Я почти каждый год как тренер играю с "Зенитом", теперь эта история повторяется и в Китае", — заявил Милоевич.